８人組ダンス＆ボーカルグループ「ＭＡＺＺＥＬ」（マーゼル）のＲＡＮが２３日、都内で行われた米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）のジャパンプレミアに出席し、新作への期待を語った。オリジナル作品からは２０年の時が経ち「作品の中でのキャラクターがどんな時を過ごして、一発目何を話すかが楽しみ」と期待した。ファッションのこだわりについて聞かれると「（本作では）赤いピン