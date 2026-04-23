暖かい季節に向けて髪型をアップデートするなら、軽やかに見えるボブスタイルを取り入れてみませんか？ 首元をすっきり見せる長さや、レイヤーで動きを出したスタイルなら、抜け感のある雰囲気を楽しめるかもしれません。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、春夏に向けて気分が高まりそうな、軽やかボブをご紹介します。 表面の毛束が揺れる、軽やかな外ハネボブ 肩上のレングスにカットして、首