◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２３日・エスコンフィールド）日本ハムの先発・福島蓮投手は、６回途中８安打３失点。力のある真っすぐを軸に試合をつくったが、今季初勝利とはならなかった。コンディション不良で出遅れ、今季初登板。初回連続三振でスタートするなど、最速１５３キロの真っすぐとカットボール、カーブなども決まり、３回までは無失点に抑えた。しかし４回、２死一、二塁から伊藤裕に中前適時打を許し、先制