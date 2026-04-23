タレントのが手作り弁当を披露した。鈴木は２３日に自身のインスタグラムを更新。「おはようございます自分にお弁当作りました」と書き出し、弁当の写真を公開。「おかずは、豚バラ肉を黄金のタレで炒めて、甘い卵焼きとウインナーとブロッコリー大好きなコーンクリームコロッケにしました」と、お弁当の中身とポイントを紹介した。また、「最近お弁当作りにハマってます！」と告白。「毎日お子さんに作ってるママパパは