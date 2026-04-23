俳優ライアン・レイノルズが、自身が演じるマーベル・コミックのヒーロー、デッドプールが、今後は「脇役」となることを示唆した。デッドプールが登場する新作映画の製作が進んでいることを明かしたライアンだが、「『デッドプール4』にはならないだろう」としている。 【写真】俺ちゃんショック！もう主役になれないの NBCの「サンデー・トゥデイ」でライアンはこう話した。「ち