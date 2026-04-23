愛知県岡崎市が提供し、同市の観光情報などを伝える「岡崎おでかけナビ」の公式Xが23日に更新され、男性グループ「M!LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が登壇する「令和8年度岡崎観光伝道師任命式」について異例の注意喚起を行った。佐野は同市出身で、岡崎市は公式サイトを通じて24日に開催される「五万石藤まつり2026」のオープニングセレモニー内で、岡崎観光伝道師任命式を行うと発表していた。この日、岡崎おでかけ