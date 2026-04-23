演歌歌手田中あいみ（25）が23日、川崎市内で、コンサート「田中とジョージのみんな来てよLIVE！〜憲ちゃんもくるよね？〜vol.2」を行った。22日発売の新曲「優柔不断with木梨憲武・所ジョージ」の発売記念特別公演として開催した。公演前に取材に応じたが、木梨憲武（64）の姿はなかった。田中は「来てくれますよね…」と心配。所は「遅れてくるのがかっこいいとか思ってるんだよ、あの男は！」と訴え、「本当はその辺にいるんじ