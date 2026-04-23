演歌歌手田中あいみ（25）が23日、川崎市内で、コンサート「田中とジョージのみんな来てよLIVE！〜憲ちゃんもくるよね？〜vol.2」を行った。公演前の取材に遅れて登場した木梨憲武（64）。とんねるずの再始動については「ラジオでも言ってるけど、貴明が治り次第」とした。26年1月、食道がんと咽頭（いんとう）がんで闘病中の石橋貴明（64）から、とんねずとしてライブ開催に向けた連絡があったことを明かした件については、「でっ