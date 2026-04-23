白浜鴎による『復刻版とんがり帽子のアトリエ複製原画集』（講談社）が11月30日（月）に発売される。予約受付が4月23日（木）よりスタートした。 【画像】『とんがり帽子のアトリエ複製原画集』が復刻 白浜鴎が描くファンタジー『とんがり帽子のアトリエ』。本商品は、2019年に刊行され大きな反響を呼んだ複製原画集をベースに、その魅力をそのまま再現した復刻版。初版を手にできなかった人にとっ