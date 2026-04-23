お笑いトリオ・四千頭身の石橋遼大さんは4月22日、自身のInstagramを更新。女装した姿を公開したところ「1人だけガチ可愛い」「可愛いんだけど無理www」といった反響が寄せられています。【写真】四千頭身・石橋の女装姿「真鍋凪咲さんになりきらせて頂きました」石橋さんは「有吉の壁ありがとうございましたCUTIE STREETさんになりきり僕は真鍋凪咲さんになりきらせて頂きました」と報告し、3枚の写真を投稿。石橋さんら人気芸