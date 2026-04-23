佐世保市のハウステンボスで、スペシャルゲストによる一夜限りの特別ナイトショーが行われました。 会場に響き渡る歌は「残酷な天使のテーゼ」です。 ハウステンボスで24日から始まる「シャワー・オブ・ライツ : HARMONICS WITH EVANGELION」。 人気アニメ「エヴァンゲリオン」の世界観を堪能できるナイトショーです。 劇中の音楽に合わせ、作品をイメージした光や日本最大級の