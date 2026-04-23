お笑い芸人の平田ヒトシJr.さんは4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。元アイドル声優の舞川さくらさんとの入籍を報告し、馴れ初めも公開しました。【写真】平田ヒトシJr.の結婚報告ショット「文春砲じみたDMを突然送りつけられ」平田さんは「【ご報告】というやつです」と添え、2枚の写真と1枚の画像を投稿。1枚目の写真は手書きの結婚報告文で、「かねてよりお付き合いしていた舞川さくらと入籍しました」「キン肉マンマッスル