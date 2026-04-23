◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-3西武(23日、ベルーナドーム)ソフトバンクが西武に勝利し連敗を3で止めました。ソフトバンクは5回、先頭の牧原大成選手がフォアボールで出塁すると送りバントでランナー2塁とします。ここで2番・近藤健介選手は菅井投手のチェンジアップをとらえライトへのツーベースで先制点を挙げました。しかしその裏、ソフトバンク先発の大津亮介投手は2本のヒットと送りバントで2塁3塁とされると、捕手が