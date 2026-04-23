お笑いタレント・みなみかわ（43）が22日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。「しんどくて忘れられない仕事」を明かす場面があった。数々の体当たり企画に臨んできたみなみかわ。「しんどくて忘れられない仕事」ベスト3を聞かれ、3位に「BREAKINGDOWN」の第1回大会で総合格闘家シバターと戦ったことを挙げた。「（安田大サーカスの）クロちゃんに来た仕事だった。クロち