【ジャカルタ＝作田総輝】インドネシアのプルバヤ・ユディ・サデワ財務相は２２日、海上交通の要衝であるマラッカ海峡を通過する船舶から通航料を徴収する構想について言及した。海峡に面するマレーシアとシンガポールから異論が上がり、インドネシア政府は徴収の可能性を打ち消した。発言があったのは、ジャカルタで開催されたシンポジウムで、プルバヤ氏はホルムズ海峡で通航料を徴収していると報じられたイランを引き合いに