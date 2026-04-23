２３日に１軍に合流した横浜ＤｅＮＡのルーキー片山（資料写真）ＤｅＮＡドラフト４位新人の片山が１軍に合流した。２５日か２６日の巨人戦でプロ初登板が濃厚で、「１軍で投げることを目標にして入っているので、わくわくしている」と高揚感を口にした。神奈川大学リーグの桐蔭横浜大時代には横浜スタジアムのマウンドに何度も上がり、白星を挙げた。久しぶりにハマスタに足を踏み入れた左腕は「懐かしい。こういうところで将