作詞家・秋元康氏（67）が23日までに更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、自身がk“嫉妬”した人物を明かす場面があった。「積水ハウスの地面師事件があったときに“これは『オーシャンズ11』になるな”と思って企画したのよ」と明かした秋元氏。「でも、テレビ朝日側から“ちょっとこれはできない”って。それがもうかなり前の話なんだけど」と、NGとなってしまったという。また