横浜ＤｅＮＡ・筒香（資料写真）上半身のコンディション不良で出場選手登録を外れているＤｅＮＡの筒香が２３日、横浜スタジアムを訪れた。この日は横須賀市の球団施設で練習したといい、「（状態は）良くなっている。チームに迷惑をかけていると思うので、一日も早く帰ってこられるようにしたい」と語った。主将が戦列を離れる中、チームは５連勝と勢いに乗る。筒香は「ベイスターズらしさを出しつつ、隙を見せなければ何も問