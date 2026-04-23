女優でモデルの三吉彩花（29）が23日、都内で映画「プラダを着た悪魔2」（5月1日公開）のジャパンプレミアにプレミアムゲストとして登場した。06年にアン・ハサウェイ主演で公開された「プラダを着た悪魔」の続編。前作について「ファッションが舞台ということもあって、すごく楽しく見させていただいた。人生の初心に返らせてくれる作品。人間性の部分で学べるところがたくさんある」と話した。ヘソ出しルックにパンツスーツとい