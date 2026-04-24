ホラー映画ファン必見のシリーズ最新作『スクリーム 7』が、アメリカでヒットしすぎて日本でも2026年6月19日より緊急劇場公開されることが決定した。本予告映像、本ビジュアル、場面写真も届いている。 1996年に始まった『スクリーム』シリーズは、ホラーの仮面をかぶった犯人考察型サスペンスとしてセンセーションを巻き起こした。今回メガホンを取るのは、『スクリーム』『ス