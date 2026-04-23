7回無死一塁で中堅方向へ5試合連続の豪快な特大2ラン【MLB】Dバックス 11ー7 Wソックス（日本時間23日・アリゾナ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手は22日（日本時間23日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で先発出場し、5試合連続となる10号を放った。歴史的快挙となるアーチの連発に対し、米識者が「とんでもない化け物だ」と絶賛。一方でファンからの批判の声はなく、同調する反応が多数をしめた。7回無死