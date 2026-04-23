読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！ずっと憧れていた彼とデートに行けることになった友人。ついに夢が叶ったはずなのに、友人から明かされたのは、理想の恋が一瞬で崩れ去る“衝撃の結末”で...！？誰もが共感するかもしれない、複雑すぎる恋心のリアルとは…。憧れの彼との急展開♡ある日、よく行くカフェで友人とお茶をしていたときのこと。友人には、以前から密かに思いを寄せている男性がいました。やさしくて