夢を叶えるためには、自分自身を愛でてあげることも重要。その後押しをしてくれる力がファッションにはきっとある♡ そこで今回は、金川紗耶、三浦理奈、本田紗来とともに「自己肯定感アップ服」特集をお届けします。お気に入りのコーデを見つけて、真似してみてね♡自己肯定感アップ服ってどんな服？自己肯定感が上がる服。それは、“私ならきっとできる” “私って可愛い”そんな気持ちを与えてくれる服のこと。