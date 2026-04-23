◆パ・リーグソフトバンク４―３西武（ベルーナドーム）ソフトバンクが連敗を３で止め、試合のなかった首位・オリックスに０・５ゲーム差に迫った。５回に近藤の適時二塁打で先制すると、同点の７回１死一、三塁で再び近藤が勝ち越し犠飛を放った。決勝のホームを踏んだ牧原大は７回１死から四球で出塁。２３年８月６日以来、９９１日ぶりの複数四球が実った。５回先頭の四球も先制得点につながっていた。牧原大は早打ちが