寒さもすっかりやわらいで、外へ出るのが楽しみになってきた！そこで今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、韓国旅がもっと楽しくなる「Kガール風」リンクコーデを4つご紹介します。大好きなあのコを誘って、とびきりのおしゃれを楽しんで♡美意識上げちゃう♡ Kガール風で1泊2日の韓国旅へ。From SAYA「もうすでに完ペキなのに、『もっとキレイになりたいー！』なんて紗来が言うから、私も大好き