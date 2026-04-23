◆パ・リーグ西武３―４ソフトバンク（２３日・ベルーナドーム）西武はソフトバンク相手に接戦を落とし、今季初の同一カード３連勝を逃した。打線は１点を追う５回、平沢と古賀悠の連打で無死一、二塁とした。長谷川が投犠打を決めて１死二、三塁から、滝沢が３球目にスクイズを試みるも空振り。だが、ワンバウンドした投球を捕手が捕りきれず後逸。その間に三塁走者・平沢が本塁を陥れ、同点に追いついた（記録は本盗）。