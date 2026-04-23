◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２３日・エスコンフィールド）日本ハムの西川遥輝外野手が、復帰後初の猛打賞をマークした。４回、右中間への三塁打で反撃の口火を切ると、６回には左前打を放ち郡司の適時二塁打で生還した。７回２死一塁で迎えた第４打席は、中前打でつなぎ２死一、三塁とチャンスを広げてレイエスに回した。第１打席も四球で３打数３安打。試合開始の時点では打率１割３分８厘と苦しんでいたが、息を吹き