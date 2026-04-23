3月、現役を引退した北安曇郡白馬村出身でスキーノルディック複合・渡部暁斗さん。6月に地元・白馬村でラストジャンプイベントを開くことを明らかにしました。23日、JOCの橋本聖子会長を訪れた渡部暁斗さん。27年にわたる競技人生にピリオドを打ち、今後の活動に注目が集まっていましたが…。渡部暁斗さん「『WATABE AKITO's LAST JUMP powered by you』という名前で考えていて、6月6日に地元の白馬村で応援してくださったフ