◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2026年4月23日ベルーナD）西武先発・菅井信也は今季4試合目の登板でも白星は手にできなかった。毎回走者を出しながら5回を6安打1失点の粘投。0―0の5回に近藤の二塁打で先制を許したが、続く栗原、柳田を連続三振と意地を見せた。22歳の左腕は「自分の球を投げられたし、走者を出しながらも後続を打ち取れたのは良かった」と前向きな言葉を並べた。