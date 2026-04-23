人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの完全新作『機動警察パトレイバー EZY File 1』（5月15日劇場公開）の完成披露舞台あいさつが23日、都内で行われ、久我十和役の上坂すみれ、天鳥桔平役の戸谷菊之介、出渕裕監督が登壇。さらに、初期OVAから実写も含めこれまでのシリーズの数多くに出演、パトレイバーシリーズには欠かせない存在である斯波繁男（シバシゲオ）役の千葉繁も観客サプライズで登壇し、今作にも出演する