元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。今季の成長を確信している教え子の名前を挙げた。中日はここまで21試合で4勝17敗、借金13。17日からの甲子園での3連戦で阪神に全敗するなど、目下6連敗中とどん底に沈んでいる。その中で片岡氏が注目したのが8年目の根尾昂だ。甲子園で17日に森下、19日には佐藤に一発を浴びたが「根尾は森下と佐藤に打たれたけど、ランク的にはかなり上