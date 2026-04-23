タイコスメブランドとして人気を集めるCathy Dollから、まるでジュエリーのような輝きを放つ新作「ムーンリットリップグロス」が登場。月光ラメのきらめきと、うるおいケアを同時に叶える新感覚のリップアイテムは、日常メイクをワンランクアップさせてくれる注目の存在です。気分やシーンに合わせて楽しめるカラー展開で、自分らしいツヤ唇を見つけてみませんか♡ 月光ラメで魅せる輝きリップ