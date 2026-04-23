子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認する日本版DBS制度の開始に向けて、事業者向けの研修教材と解説動画が完成し、こども家庭庁のホームページで公開されました。日本版DBS制度は12月25日に施行されるこども性暴力防止法に基づくもので、学校や認可保育所のほか、国の認定を受けた学習塾などの民間事業者も対象となります。事業者には子どもと接する仕事に就く人への研修と性犯罪歴の確認が義務付けられます。この