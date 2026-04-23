6回途中無失点で2勝目を挙げたヤクルト・高梨＝マツダヤクルトは5投手が無失点でつなぎ、2連勝で4季ぶりに貯金が10に達した。五回にサンタナの2ランで先制。高梨が六回途中まで試合をつくり2勝目、キハダが10セーブ目を挙げた。広島は9残塁で2戦連続零敗。中盤に逸機が続いた。