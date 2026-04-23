「広島０−２ヤクルト」（２３日、マツダスタジアム）広島が２戦連続今季３度目の完封負けで２連敗となった。借金は今季ワーストの「６」に膨らんだ。この日を含めて直近６試合はすべて２得点以下で、直近４試合で零敗が３度。この３連戦で広島は２１日の第１戦は２−１で勝利したが、その後は２戦連続で零敗。第１戦の四回に２得点した後は、２２イニング連続無得点となった。先発・岡本は５回５安打２失点で黒星を喫した