子役として活躍していた俳優の柴崎楓雅（18）が、成人を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。【映像】成人を迎えた柴崎楓雅2018年に俳優デビューした柴崎。2020年に放送されたTBS系ドラマ「テセウスの船」では恐るべき知能を持つ小学生を演じ、「不気味な演技が強烈」「今後が気になる存在」とその怪演が評判となり、2020年に第104回ザテレビジョンドラマアカデミー賞・ザテレビジョン賞を受賞した。テレ