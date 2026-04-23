行方不明の高齢男性を見つけた警察犬2頭に、感謝状とドッグフードが贈られました。ジャーマンシェパードのオラフ号（オス・4歳）とリコー号（オス・2歳）は4月12日、神奈川・逗子市で行方がわからなくなった70代の男性を見つけ、逗子署から感謝状とドッグフードが贈られました。リコー号は2026年2月にデビューしたばかりで、今回が初めての「お手柄」です。湯山孝昭巡査長：もう本当にうれしい限りで、よく頑張ってくれたという思