全長4.6m級のフレンチ・ワゴンに注目集まる！プジョーは、しなやかな乗り味と洗練されたデザインを両立するモデルを数多く送り出してきた、世界最古の量産自動車ブランドのひとつです。その中核を担うCセグメントワゴンが「308 SW」です。ハッチバックの「308」をベースに、積載性と居住性を高めたモデルとしてラインナップされています。【画像】超カッコイイ！ これが“スバル・レヴォーグ”より小さい「ステーションワゴン