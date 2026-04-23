夫が学生時代の女友だちと飲みに行くと聞いて、嫌な気持ちになる人もいるでしょう。複数人とはいえ人数は少なく、しかも何年も会っていなかった相手となれば、モヤモヤするのは当然と言えます。「自分の心が狭い」なんて自己嫌悪に陥る必要はありません。『旦那が女友だちと飲み会に行くことになりました』投稿者さんは現在35歳、乳児を育てています。先日、旦那さんが学生時代の女友だち（A子さん）から「久しぶりに飲もう」と誘