私はオトハ。夫ケイスケ、息子ヨウタと3人暮らしです。SNSで学生時代の友だちであるリサの妊娠を知り、お祝いコメントを送るとDMが来ました。内容は「ベビーカーを貸してほしい」というもの。挨拶もそこそこに言われたので驚きましたが快諾。家に招待されたと思い、手土産を用意して訪問しました。しかし玄関でベビーカーと手土産を受け取ったリサは、すぐにドアを閉めてしまいました。家への招待でなかったことが恥ずかしくなり、