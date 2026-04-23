大相撲の春巡業が２３日、東京・府中市の郷土の森総合体育館で行われた。幕内翔猿（追手風）は３４歳の誕生日を翌日に控え、巻き返しを誓った。朝稽古では土俵から離れ、ダンベルを用いたトレーニングを行うなどした。巡業終盤を迎え「これまで相撲も取っていた。体の状態をみてやっていく」と話した。３場所連続で負け越しが続く。実兄の英乃海（木瀬）、親交が深かった同部屋の剣翔が３月の春場所を最後に引退。「２人とも