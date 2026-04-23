「広島０−２ヤクルト」（２３日、マツダスタジアム）ヤクルトが快勝で２連勝。五回２死から長岡が四球を選ぶと、サンタナが右中間へ５号２ランを放った。先発の高梨は５回１／３を６安打無失点で２勝目。四回は２死から安打と２四死球で満塁としたが持丸を投ゴロに打ち取った。五回は２死二塁で小園に左前打を浴びたが、左翼・赤羽が本塁好返球で二塁走者の生還を許さず失点を免れた。六回は先頭の二塁打でピンチを招いたが