7人組J−POPボーイズグループのaoen（アオエン）が23日、東京・恵比寿ザガーデンホール47都道府県を回るグループ初ツアー「青のはじまり47＋1」初日公演を開催した。韓国の大手芸能事務所HYBEの日本本社傘下の「JCONIC」が手がける、昨年デビューしたグループ。この日はデビュー曲「青い太陽」や2枚目シングル「秒で落ちた」、さらに「オフライン」や未発表曲「アスファルトに滲む虹」を初披露するなど、全16曲をパフォーマンス