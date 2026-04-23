名古屋競輪ＧIII「アジア・アジアパラ大会協賛競輪」が２３日に開幕した。オープニングの１Ｒでは林慶次郎（２８＝福岡）が、タイトルホルダー北井佑季を撃破し復調をアピールした。いきなり北井佑季が登場した一次予選１Ｒ。だが、制したのはこの男だった。前中団から運んで最終バック手前で車間を取りバック過ぎに踏み込むと、逃げ切りをもくろむ北井を一気にのみ込んだ。番手の宮崎大空との急襲ワンツーに「（宮崎）大空の