歌舞伎役者の市川團十郎さん（48）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。14歳になった長女・麗禾さん（市川ぼたん）の近影を披露した。「麗禾とデートディズニーワールド」市川さんは、「麗禾とデートディズニーワールド」と麗禾さんとディズニーワールドを訪れたことを報告。メガネをかけた麗禾さんのソロショットや、シンデレラ城をバックに撮影した様子を投稿した。インスタグラムに投稿された2枚目の写真では、麗禾さ