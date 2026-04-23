ＮＹ市場控えて、ドル円が１５９．５０台まで反落＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ＮＹ勢の本格参加を控えて、ドル円に調整が入っている。159.78レベルを高値に、一時159.50台まで反落した。 USD/JPY159.59EUR/USD1.1691EUR/JPY186.57