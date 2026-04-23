21:30 カナダ鉱工業製品価格（3月） 予想1.9%前回0.4%（鉱工業製品価格・前月比) 予想9.4%前回0.6%（原材料価格指数・前月比) 米新規失業保険申請件数（04/12 - 04/18） 予想21.1万件前回20.7万件 米失業保険継続受給者数（04/05 - 04/11） 予想182.1万件前回181.8万件 22:45 米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（4月） 予想52.5前回52.3（製造業PMI・速報値) 予想50.2