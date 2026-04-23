DJI Lito 1 DJIは、初心者でも使いやすい“空撮ビギナー”向けのカメラドローン「DJI Lito」シリーズ2機種を4月23日より発売する。1/1.2インチCMOSセンサー搭載の「Lito 1」と、1/1.3インチCMOSセンサー搭載の上位モデル「Lito X1」を用意。商品構成と価格は以下の通り。 DJI Lito 1シリーズ ・DJI Lito 147,520円 ・DJI Lito 1 Fly Moreコンボ(DJI RC-N3)69,300円 DJI Lito