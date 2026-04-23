「超特急」柏木悠が２３日、都内で行われた米映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開、デビッド・フランケル監督）のジャパンプレミアに出席し、春色コーデを披露した。着用したのは「ピンクパープル」のセットアップ。会場に展示されたハイヒールのオブジェと同じ赤、タイトルの「悪魔」にちなんだ黒の衣装での登場が続く中「春らしく爽やかに」と明るい色をチョイス。「ピンクパープルという色をねじ込ませてもらいました