７人組ボーイズグループ・ａｏｅｎが２３日、東京・恵比寿ガーデンホールで初の４７都道府県ツアー「ａｏｅｎＬＩＶＥＴＯＵＲ〜青のはじまり４７＋１〜」の初日公演を行った。メンバーが登場すると、ａｏｒｉｎｇ（ファンの呼称）は大歓声。リーダーの優樹（２３）は「すごい声！本当にうれしいです。今日だけは日常を忘れて、ここだけの熱い空間をつくっていきたいと思いますので、最後までお願いします！」と笑顔であ